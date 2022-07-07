المرتضى استقبل الفنان عمر ميقاتي واتفاق على تنظيم ندوة استذكارا للراحل نزار ميقاتي

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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم الفنان القدير الاستاذ عمر ميقاتي. وكانت جولة افق واسعة في الموروث الثقافي اللبناني لا سيما في مضمار التمثيل المسرحي. وتم الاتفاق على تنظيم ندوة في المكتبة الوطنية استذكارا للراحل الكبير الاستاذ نزار ميقاتي الاب الروحي للمسرح الوطني اللبناني ومؤسسه.كما قرر الوزير المرتضى العمل على إصدار طابع بريدي تكريما للفقيد.