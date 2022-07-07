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لبنان

الجمّيل التقى روداكوف: للتوسط في عودة النازحين السوريين بغض النظر عن التسوية النهائية في المنطفة

Lebanon 24
07-07-2022 | 11:10
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير الروسي الكسندر روداكوف وعرض مع آخر المستجدات.

اللقاء حضره النائب الدكتور سليم الصايغ، عضو المكتب السياسي الكتائبي فادي عردو، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبد الله اعاد خلاله رئيس الكتائب التذكير بالمبادرة التي كان اطلقها عام 2018 بالنسبة لملف النازحين السوريين وتطرق اللقاء الى ملف النازحين، لاسيما ان الكتائب كانت السباقة الى طرح موضوع لعب روسيا دورا اساسيا في عودة النازحين السوريين الى بلادهم انطلاقا من دورها في المنطقة والذي يخولها ان تكون وسيطا فاعلا على هذا الصعيد.
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وشدد الجميّل على ضرورة السير في الملف الى نهايته وفصل عودتهم عن ترقب التسوية السياسية النهائية بالنسبة الى سوريا، لرفع العبء الكبير عن كاهل لبنان، الذي لم يعد يملك القدرة على التحمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. 
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