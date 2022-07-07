شيخ العقل افتتح "مركز الثقافة التوحيدية" في بعقلين وشارك في لقاء خلوات القطالب: لمواجهة التحديات بوحدة الكلمة

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شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، خلال رعايته افتتاح "مركز الثقافة التوحيدية" في بعقلين الذي انشئ بتوجيه من شيخ العقل واشراف اللجنة الدينية في المجلس المذهبي، ان "رسالة عيد الاضحى المبارك الذي هو عنوان التضحية والعطاء هي في العمل على تعزيز معاني العيد السامية في المحبة والاخوة والتسامح والتكافل الاجتماعي وجمع الشمل لتكون كلمتنا واحدة"، منبهّا الى "الايام الصعبة والتحديّات المصيرية التي نواجهها من خلال وطأة الازمات الخانقة على المستويات الاقتصادية والمعيشية والعامة".وشارك في الافتتاح المشايخ: ابو سليمان سعيد سري الدين، ابو زين الدين حسن غنّام، ابو شوقي مهنا البتديني وابو نعيم محمد حلاوي وابو اكرم خطار كمال الدين وابو صافي انور العياص والعديد من المشايخ والفاعليات الروحية والاجتماعية ووكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي د. عمر غنّام ومعتمد بعقلين وائل ابو فراجي واعضاء من البلدية.وبعد ترحيب من رئيس المصلحة الدينية والتربوية في المجلس المذهبي الشيخ فاضل سليم والتعريف بأهمية المركز وكلمة من الطالب ابراهيم طليع زين الدين، تحدث الشيخ ابي المنى منوّهاً "بخطوة افتتاح المركز على غرار مركز الثقافة التوحيدية في عبيه وكلية الامير السيد عبد الله التنوخي التوحيدية بحيث سيتبعه افتتاح مراكز في جميع المناطق، لخلق تجربة علمية وثقافية توحيدية تسهم في الانتاج الفكري المرتكز على المنهج السليم في الثقافة التوحيدية والمبني على القيم المعروفية الاصيلة التي نعلّمها لاجيالنا الصاعدة"، معتبرا ان "النهضة العمرانية وبناء المؤسسات على اختلافها مهم جداً لكن النهضة التثقيفية روحيا واجتماعيا وتربويا تبقى الاهم، وسط النفق المظلم الذي نعيشه اليوم والذي يتطلب من الجميع العمل بمسؤولية كبيرة لتجاوزه على كافة الصعد ولا سيما منها القيم الروحية والاجتماعية والاخلاقية".وختم : "قيمة المكان مستمدة من نورانية وبركة الشيخ الجليل المرحوم ابو محمد جواد ولي الدين في هذه البلدة والمنطقة وكذلك المرحوم الشيخ ابو حسن عارف حلاوي وغيرهم من الاعيان العارفين بالله والذي ننهل من تراثهم الاثيل معاني العزم والارادة والايمان لخلق مجتمع يحافظ على التراث التوحيدي الذي سار عليه السلف الصالح طيلة الازمنة الماضية".خلوات القطالبوشارك شيخ العقل في الاجتماع الديني السنوي الذي اقيم في خلوات القطالب في بعذران الشوف عشية عيد الاضحى المبارك الى جانب المرجع الروحي للطائفة الشيخ الجليل ابو صالح محمد العنداري وسماحة الشيخ القاضي نعيم حسن واعيان ومشايخ من مناطق الجبل ووادي التيم.وخلال اللقاء تحدث شيخ العقل معايدا "بالاضحى المبارك وليالي العشر الفضيلة لاكتساب الزاد في الطاعات والعبادات"، ومشيرا الى الثوابت التوحيدية الشريفة والحفاظ على مجتمع سليم وصونه من الآفات، وهذا الاصلاح للمجتمع يتطلب منا مواجهة الفساد حيث اننا قادمون على امور اصعب. من هذه الخلوة الشريفة كما البياضة نستذكر الشيخين الجليلين ابو محمد جواد ولي الدين وابو حسن عارف حلاوي ومشايخنا جميعا الذين كانت رسالتهم ودعواتهم للخير والمحبة وروابط الاخوة التوحيدية، كما كانت دعواتهم دائما من القطالب؛ هذه الموقعة المطلة على الشوف والجبل والمستمرة بذات النهج لجمع الشمل والكلمة الطيبة والمواقف الثابتة بما تمثل من اهمية دينية".واضاف: "نؤكد ونحن على مشارف العيد على نهجنا في مجتمعنا التوحيدي وعلى رسالة الاضحى التي هي تضحية وعطاء ومحبة وصون القيم التوحيدية والمجتمعية، فالعيد ليس المظاهر وانما بالمضمون لاعزاز الدين ومواجه تحديات الزمن الصعب من عولمة وانحراف اخلاقي وغير ذلك الكثير، الامر الذي يحدونا للدعوة الى التمسك بأهداب الدين والقيم المجتمعية والمسارات التوحيدية في بيوتنا ومدارسنا ومجتمعاتنا وكل المراكز الدينية وعلى كل المستويات والجمعيات الاهلية للحفاظ على القيم والفضائل وصون مجتمعنا حيث نخشى اليوم ما نخشاه في ظل اجواء الفساد من اضعاف هذه القيم، ونحن من خلال مسؤوليتنا في مشيخة العقل ومع المجلس المذهبي واللجنة الدينية واللجان الجميع نعطي الامر اهمية استثنائية لنحافظ على تراثنا ومستقبل اجيالنا".بقعاتا- عاليهوكان ابي المنى شارك في لقاء روحي موسع في مجلس الجديدة - بقعاتا الى جانب عدد كبير من مشايخ منطقة الشوف، وزار شيخ العقل في بقعاتا المدرسة الدينية التي بناها المرحوم الشيخ عزت الغضبان والتقى جمعاً من المشايخ.كما شارك مساء في سهرة دينية جامعة في مدينة عاليه بمشاركة مشايخ المدينة وفاعلياتها الروحية.شانيهوكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه عدداً من الشخصيات بينها شيخ العشائر الحمادية الخالدية الشيخ سعد فوزي حماده مقدما التهنئة بعيد الاضحى المبارك، وعرض قضايا عامة بينها وملف النازحين السوريين".