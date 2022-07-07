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لبنان

سقوط رصاصة طائشة على منزل في العبدة... والعناية الإلهية تتدخل

Lebanon 24
07-07-2022 | 11:30
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سقطت رصاصة طائشة على منزل في العبدة حي البحر حيث خرقت سقف الأترنيك ولكن العناية الإلهية حالت دون إصابة احد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلم أن سبب إطلاق الرصاص نتائج الشهادات.
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العبدة

رصاصة طائشة

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