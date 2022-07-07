سقوط رصاصة طائشة على منزل في العبدة... والعناية الإلهية تتدخل

سقطت رصاصة طائشة على منزل في العبدة حي البحر حيث خرقت سقف الأترنيك ولكن العناية الإلهية حالت دون إصابة احد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلم أن سبب إطلاق الرصاص نتائج الشهادات.

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