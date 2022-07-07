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لبنان

قائد الجيش يتفقّد الأقسام التي تمّ تحديثها في الطبابة العسكرية

Lebanon 24
07-07-2022 | 11:34
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تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون الأقسام التي تمّ تحديثها في الطبابة العسكرية في بدارو،  بحضور رئيسها وعدد من الضباط وطاقمها الطبي. وجال في فرع التنظير الجديد الذي بات يتّسع لـ 4 مشاغل تنظير و8 غرف إنعاش. ثم انتقل إلى مختبر تمييل شرايين القلب الذي أضيف إليه مختبر جديد مزوّد بأحدث الأدوات والمعدات الطبية، ما يسمح بتصوير شرايين الأطراف بعد أن كانت تقتصر على تصوير الشرايين التاجية للقلب، وصولاً إلى قسم جراحة اليوم الواحد الذي بات يتّسع لـ 12 سريراً.
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ونوّه العماد عون بالجهود التي يبذلها العسكريون وأفراد الطاقم الطبي في الطبابة العسكرية لتقديم الخدمات لحوالى 400 ألف مستفيد، على الرغم من الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، مؤكداً أن الطبابة لا تزال في سلّم أولويات القيادة، لكي تتمكّن من التقدّم ومواكبة التطور العلمي وتحسين مستوى خدماتها الصحية المقدمة للعسكريين وعائلاتهم.
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