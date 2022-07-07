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لبنان

نتيجة المتابعة وعمليات الرّصد والتعقّب.. قوى الأمن توقف مشتبها به بتهريب المخدّرات

Lebanon 24
07-07-2022 | 11:41
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 21-1-2022، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبهٍ به بجرم تهريب مخدّرات الى خارج الأراضي اللبنانية.
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نتيجة المتابعة، وعمليات الرّصد والتعقّب، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائية من إلقاء القبض عليه في محلّة المدينة الصناعية - زحلة، ويدعى:

أ. ف. (مواليد عام 1997، لبناني)
كما أوقفت الدورية المذكورة شخصاً آخراً كان برفقته على متن سيارة نوع "مرسيدس"، تمّ ضبطها، ويدعى:

 - م. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)

أودع الموقوفان مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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