هِبة عينية من جمعيّة "أنيرا" إلى سجن صور

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لمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإيماناً منها بأن العطاء يساهم في زرع حبّ الخير داخل قلب الإنسان وبالتالي في صلاح المجتمع، قدّمت جمعيّة "أنيرا"، بالتعاون مع المدرسة الإنجيلية في صور، بتاريخ 6-7-2022، هِبة عينية إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي / سجن صور، كذلك سدّدت تكاليف إصلاح المولّد الكهربائي العائد للسجن.وقد تسلّم الهِبة آمر سجن صور الملازم أوّل جميل فتوني، الذي شكر القيّمين على كلّ من الجمعية والمدرسة على التفاتتهم الطيّبة.