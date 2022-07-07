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لبنان

هِبة عينية من جمعيّة "أنيرا" إلى سجن صور

Lebanon 24
07-07-2022 | 11:59
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لمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإيماناً منها بأن العطاء يساهم في زرع حبّ الخير داخل قلب الإنسان وبالتالي في صلاح المجتمع، قدّمت جمعيّة "أنيرا"، بالتعاون مع المدرسة الإنجيلية في صور، بتاريخ 6-7-2022، هِبة عينية إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي / سجن صور، كذلك سدّدت تكاليف إصلاح المولّد الكهربائي العائد للسجن.
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وقد تسلّم الهِبة آمر سجن صور الملازم أوّل جميل فتوني، الذي شكر القيّمين على كلّ من الجمعية والمدرسة على التفاتتهم الطيّبة.
 
 
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