Advertisement

لبنان

إخبار من الصادق ومنيمنة وخلف امام القضاء لملاحقة كل من تسبب بانقطاع المياه عن العاصمة

Lebanon 24
07-07-2022 | 12:02
A-
A+
Doc-P-969306-637928174405530556.jpg
Doc-P-969306-637928174405530556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تقدم النواب وضاح الصادق، ابراهيم منيمنه وملحم خلف ظهر اليوم، بإخبارٍ أمام النيابة العامة التمييزية "لملاحقة كل من تسبب بانقطاع المياه عن العاصمة بيروت لأكثر من 25 يوما، مِن مسؤولين وإداريين ومشرفين على الأشغال ومتعهدين وغيرهم من المرتكبين مِمَن سوف يُظهرهم التحقيق، بالجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وفي قانون العقوبات وفي سائر القوانين المرعية الإجراء".
Advertisement
 
واكدوا انهم "سيتابعون  هذه القضية حتى النهاية الى أن تتم محاسبة كل المرتكبين مهما علا شأنهم". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2022-07-07
16:01 | 2022-07-07
15:51 | 2022-07-07
14:43 | 2022-07-07
14:37 | 2022-07-07
14:35 | 2022-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website