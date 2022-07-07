إخبار من الصادق ومنيمنة وخلف امام القضاء لملاحقة كل من تسبب بانقطاع المياه عن العاصمة

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تقدم النواب وضاح الصادق، ابراهيم منيمنه وملحم خلف ظهر اليوم، بإخبارٍ أمام النيابة العامة التمييزية "لملاحقة كل من تسبب بانقطاع المياه عن العاصمة بيروت لأكثر من 25 يوما، مِن مسؤولين وإداريين ومشرفين على الأشغال ومتعهدين وغيرهم من المرتكبين مِمَن سوف يُظهرهم التحقيق، بالجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وفي قانون العقوبات وفي سائر القوانين المرعية الإجراء".واكدوا انهم "سيتابعون هذه القضية حتى النهاية الى أن تتم محاسبة كل المرتكبين مهما علا شأنهم".