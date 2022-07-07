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لبنان

اشتباك بين عائلتين في طرابلس وإطلاق رصاص كثيف في سوق الخضار

Lebanon 24
07-07-2022 | 12:29
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سمع إطلاق رصاص كثيف في سوق الخضار في طرابلس جراء اشتباك بين عائلتين، وهناك ظهور مسلح في المكان وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".
 
وأخلى المواطنون سوق الخضار خوفاً من الاشتباك المسلح بعد سماع اطلاق الرصاص بكثافة وتساقط الرصاص الطائش.
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