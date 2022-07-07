اشتباك بين عائلتين في طرابلس وإطلاق رصاص كثيف في سوق الخضار

سمع إطلاق رصاص كثيف في سوق الخضار في طرابلس جراء اشتباك بين عائلتين، وهناك ظهور مسلح في المكان وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".

وأخلى المواطنون سوق الخضار خوفاً من الاشتباك المسلح بعد سماع اطلاق الرصاص بكثافة وتساقط الرصاص الطائش.