كرامي يهنّئ بالعيد ويعتذر عن تقبّل التهاني

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توجه رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي ب "التهنئة للبنانيين جميعاً، وللمسلمين خصوصاً لمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك" .واشار الى ان "اللبنانيين يعيشون ظروفاً معيشية وحياتية قاسية وغير مسبوقة، وان الكثير من العائلات والبيوت لن تتمكن هذا العام من استقبال العيد كما جرت العادة بالاضحيات والحلويات والثياب الجديدة".واذ يتمنى كرامي" عيداً مباركاً لكل الاحبة والاصدقاء، فإنه يعتذر عن تقبّل التهاني بالعيد بسبب الاوضاع الراهنة، كما يعتذر عن اللقاء الاسبوعي المعتاد يوم غدٍ الجمعة في قصر كرم القلة نظراً لتزامنه مع وقفة عيد الاضحى اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات".