دبوسي: الاعتمادية الدولية لمختبرات غرفة طرابلس الكبرى نضعها بتصرف اللبنانيين

وضع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي مختبرات غرفة طرابلس الكبرى بتصرف المصدرين والمستوردين، "خصوصا أنها الأولى على مستوى لبنان بالإعتمادية الدولية من جانب هيئة الإعتماد الأميركي ANAB".

وأعلن دبوسي خلال مؤتمر صحافي عن "إهداء غرفة طرابلس الكبرى هذه الإعتمادية الى اللبنانيين دولة وشعبا ومصدرين ومستوردين، خصوصا أن مؤسسات الدولة تواجه خطر الإقفال"، لافتا الانتباه الى أنها "إعتمادية وطنية بامتياز"، ومؤكدا أن "القطاع الخاص يقوم بتغطية كل نقاط الضعف ويتعاون مع المجتمع الدولي للمواكبة والشراكة من أجل بناء وطن نكون فيه محوريين على مستوى لبنان والمنطقة ونبتعد فيه عن كل محاور الإضطراب والتفلت، ونعيش في وطن يسوده الأمن والأمان والإطمئنان والإستقرار والإزدهار".وجدد دبوسي التأكيد على أن طرابلس الكبرى تصب في مصلحة لبنان الذي لن تكون قيامته إلا من عاصمة لبنان الاقتصادية، خصوصا أننا جزءاَ لا يتجزأ من المجتمع الدولي، واستثماراتنا الكبيرة تشكل محورية هذه المنطقة.