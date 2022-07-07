وفاة مواطن خلال اشتباك في العبدة - ببنين في عكار

توفي مواطن من آل الرفاعي جراء إصابته برصاص اشتباك حصل في العبدة - ببنين في عكار، وفق ما أفاد مندزب "لبنان 24".

وطوق الجيش مفرق بلدة ببنين ومدخل منطقة العبدة في حين تم إغلاق المحلات ضمن منطقة العبدة بالكامل.

ولاحقاً، صدر عن بلدية ومخاتير وفعاليات بلدة فنيدق البيان الآتي:"عموم أهالي بلدة فنيدق يتقدمون بأحر التعازي القلبية إلى أهلنا آل الرفاعي خصوصا وبلدة ببنين عموما وفاة الشهيد البريء المظلوم ( ظافر الرفاعي ) الذي إستشهد منذ ساعات قليلة بسبب خلافات لا علاقة له بها في منطقة العبدة ونقول لأهلنا في ببنين وأهل الشهيد إن مصابكم هو مصابنا جميعاً لذلك نطالب الدولة ضبط الأمن بشكل عام في كل لبنان ففي كل يوم نشاهد جريمة وقعت هنا وأخرى هناك وهذه الدماء البريئة التي تسيل كل يوم هي في عنق المسؤولين الذين يتساهلون في تنفيذ القصاص بحق كل مجرم يستبيح دماء الأبرياء والضرب بيد من حديد بحق كل من تسول له نفسه إستخدام السلاح وإلقاء القبض بأسرع وقت ممكن على القاتل والإسراع في التحقيق ومحاسبته قانونيا ليكون عبرة لمن بعده .إن فنيدق حزينة اليوم لحزن أهلنا في ببنين في مصابها الجلل سائلين الله أن يتغمد الشهيد( ظافر الرفاعي) بواسع رحمته. وأن يصبر أهله ومحبيه وسائر أهلنا في بلدة ببنين ..إنالله وإنا إليه راجعون".