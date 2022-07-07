ملحم الحجيري: للعمل من أجل إنقاذ لبنان من واقعه المأسوي

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توجه النائب ملحم الحجيري "بالتهنئة الى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا ان يعيده الله عليهم بالخير والبركات والوطن قد تعافى من ازماته، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالاستقرار والازدهار، وعلى الشعب الفلسطيني بالحرية والتحرير".وقال في تصريح: "يأتي العيد هذا العام كما الأعوام السابقة ونحن نعيش مأساة حقيقية وتداعيات الإنهيار المالي والاقتصادي، فيما حرب التجويع وإذلال اللبنانيين في لقمة عيشهم وإفقارهم متواصلة، ومعها يستمر تمزق المجتمع اللبناني ونزف الوطن".ودعا الحجيري إلى "استلهام معاني التضحية والفداء والجهاد التي يجسدها عيد الاضحى والعمل من اجل انقاذ لبنان من واقعه المأسوي، ومن أجل كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم".