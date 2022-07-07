رئيس بلدية القاع: في صدد تقديم دعوى اعتداء وتحرش بحق المجرم المعتدي على الأطفال

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أكد رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر في بيان، أنه "في صدد دعوة المجلس البلدي للانعقاد من أجل البحث في عملية الاعتداء على الأولاد القاصرين في البلدة"، وقال: "نحن في صدد تقديم دعوى اعتداء وتحرش بحق المجرم المعتدي على هؤلاء الأطفال من باب الضغط القانوني ولكي يكون المجرم عبرة لمن اعتبر".وأشار إلى أنه "سيتم العمل مع الجهات المعنية لتأمين الدعم النفسي للأولاد".