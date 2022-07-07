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لبنان

رئيس بلدية القاع: في صدد تقديم دعوى اعتداء وتحرش بحق المجرم المعتدي على الأطفال

Lebanon 24
07-07-2022 | 13:43
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 أكد رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر في بيان، أنه "في صدد دعوة المجلس البلدي للانعقاد من أجل البحث في عملية الاعتداء على الأولاد القاصرين في البلدة"، وقال: "نحن في صدد تقديم دعوى اعتداء وتحرش بحق المجرم المعتدي على هؤلاء الأطفال من باب الضغط القانوني ولكي يكون المجرم عبرة لمن اعتبر".
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وأشار إلى أنه "سيتم العمل مع الجهات المعنية لتأمين الدعم النفسي للأولاد".
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