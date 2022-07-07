حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1593 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1121054.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10474.