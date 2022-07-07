موجات حر قاسية مرتقبة... ووزير الزراعة: نأمل من المواطنين بتوخي الحذر

غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن عبر "تويتر": "إندلع حريق اليوم في مشتل مصلحة البحوث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، نشكر الدفاع المدني الذين ساهموا في اخماده وتلافي امتداد النيران الى مناطق مجاورة والسيطرة عليه. نأمل من المواطنين الكرام توخي الحذر لان الايام القادمة تحمل معها موجات حر قاسية قد تؤدي الى اندلاع حرائق".

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