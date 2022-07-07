القرم: هذا أصعب قرار اتخذته بحياتي

كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني أن "الحكومة طلبت منّي التمهّل في رفع تعرفة الهواتف الخلوية لما بعد الانتخابات النيابية"، مشيراً إلى أنه كان "أصعب قرار اتخذته بحياتي".

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وقال في حديث لقناة الـ"أم تي في": "أمامنا أسبوعان للردّ على دعوى هيئة القضايا في شورى الدولة بشأن مراجعة وقف التنفيذ لقرار رفع تعرفة الاتصالات".

وتابع قائلاً: "أنا "انزركت بالحيط" وقبل 5 أشهر وضعنا بطاقات تشريج بكميات كبيرة في السوق السوداء لوقف الاحتكار وهذا لم يكن خيارا وكان هناك 450 مليون دولار بيد أقليّة محتكرة".

وأشار إلى أنه سبق ودعا "المواطنين إلى عدم تجميع البطاقات والرصيد باللبناني لم يتغيّر وقيمته باللبناني لا تزال هي نفسها".

وتابع قائلاً: "الـ2700 مليار التي كانت ستخسرهما شركتا "ألفا" و"تاتش" كان سيتحمّلها المواطن والقطاع معرّض للإفلاس ورفع التعرفة هو لتغطية المصاريف".