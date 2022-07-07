مذكرة حول برنامج صلاة عيد الأضحى المبارك... إليكم تفاصيلها

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة حول برنامج صلاة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في المذكرة:

في تمام الساعة السادسة (6,10) من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، يتوجه ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء، القاضي بسام مولوي - وزير الداخلية والبلديات بموكب رسمي إلى مسجد محمد الأمين (ص) وسط بيروت، وقد كلف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي لأداء الصلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك. وتتخذ التدابير التالية:

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أولاً: التشريفات على همة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ثانياً: تتولى المديرية العامة لقوى الأمن والنظام وتأمين السير في الأماكن والأوقات المحددة بالمذكرة والمشار إليها أعلاه.

ثالثاً: تؤمن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الدراجات النارية الملحوظة، لمثل هذه المناسبة لمواكبة ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية.