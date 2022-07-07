إصابة شخص نتيجة حادث سير على أتوستراد القلمون

وقع حادث سير على أتوستراد القلمون باتجاه طرابلس، ممّا أدّى إلى إصابة شخص في الرأس ورضوض في كامل أنحاء الجسم وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".

وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى هيكل للمعالجة.