Advertisement

لبنان

إصابة مواطن برصاصة طائشة في منطقة القبة

Lebanon 24
07-07-2022 | 16:01
A-
A+
Doc-P-969363-637928318606268403.jpg
Doc-P-969363-637928318606268403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مندوب "لبنان 24" عن إصابة المواطن "م.م." برصاصة طائشة في منطقة القبة وذلك جراء الاشتباك الذي وقع في سوق الخضار ومحيطه منذ ساعات.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سقوط رصاصة طائشة على منزل في العبدة... والعناية الإلهية تتدخل
lebanon 24
08/07/2022 06:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء خير جال في منطقة القبة- ضهر المغر متفقدا المتضررين من انهيار المبنى
lebanon 24
08/07/2022 06:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في القبة... حريق أعشاب والاهالي يناشدون
lebanon 24
08/07/2022 06:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قراران لميقاتي بالكشف على أضرار الأمطار والمبنى المنهار في القبة
lebanon 24
08/07/2022 06:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24

رصاصة طائشة

القبة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:05 | 2022-07-07
22:07 | 2022-07-07
22:12 | 2022-07-07
23:02 | 2022-07-07
22:47 | 2022-07-07
22:39 | 2022-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website