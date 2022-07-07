نصار: ليس بمستغرب على السعودية اتخاذ قرارات تصب في مصلحة وطننا

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شكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصّار في بيان، المملكة العربية السعودية وقيادتها ممثلة بسفيرها في لبنان الدكتور وليد بخاري، على قرارها "بالسماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة دون الحاجة إلى قضاء مدة (14) يومًا خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة"، بحسب تغريدة للسفير بخاري، واعتبر نصّار أنّه ليس بمستغرب على السعودية التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان واللبنانيين أن تتخّذ قرارات تصبّ في مصلحة وطننا.وكان نصّار ناشد عبر مقابلته التلفزيونية الأخيرة قيادة المملكة لاتخاذ قرارٍ بالسماح للبنانيين بالسفر من لبنان إلى السعودية من دون قضاء مدة 14 يوماً خارجها.