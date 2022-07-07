تبلَّغت قيادات لبنانية في الخارج، أن الاتصالات الدولية قطعت مرحلة لجهة التفاهم المبدئي على انتخابات الرئاسة اللبنانية بين منتصف أيلول ومنتصف ت1، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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