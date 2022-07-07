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لبنان

معركة واسعة قد تحصل في المجلس

Lebanon 24
07-07-2022 | 17:08
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توقَّع مصدر نيابي حصول معركة واسعة في المجلس لدى مناقشة مشروع قانون رفع السرية المصرفية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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