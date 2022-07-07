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لبنان

إتصالات متوقّفة

Lebanon 24
07-07-2022 | 17:12
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تكاد تكون الاتصالات بين مرجعين متوقفة بالكامل، وتنتظر من يتدخل لكسر حلقة الجمود، ربما في مناسبة الأضحى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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