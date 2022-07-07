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لبنان

التفتيش القضائي ينتظر مولوي

Lebanon 24
07-07-2022 | 22:31
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انضمت هيئة التفتيش القضائي إلى بقية المراكز القضائية التي تُسيّر بالتكليف، بعدما أحيل رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد إلى التقاعد الجمعة الماضي لبلوغه السن القانونية. وبسبب عدم تشكيل حكومة جديدة، يُستبعد إصدار مرسوم تعيين قاضٍ سني يخلف سعد، مما يحتّم أن يرأس الهيئة بالتكليف القاضي مالك صعيبي كونه الأعلى درجة بين زملائه. فيما يُعتقد أن المركز سيبقى شاغراً حتى تشكيل حكومة جديدة، باعتبار أن أبرز المرشحين لخلافة سعد هو وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي.
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( جريدة الاخبار)
 
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