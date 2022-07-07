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لبنان
كرامي:"القوات" خرقتني بهذه الطريقة
Lebanon 24
07-07-2022
|
22:39
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كتب كمال ذبيان في"الديار":لا يزعج رئيس "تيار الكرامة" النائب والوزير السابق فيصل كرامي، انه لم يفز في الانتخابات النيابية الاخيرة، بل الغش والتزوير، اللذان رافقا العملية الانتخابية، وهو الذي تبلغ من مرجع قضائي، بان فرز الاصوات جاء لمصلحته ونجح في الانتخابات، لتتبدل النتائج صباحا بعد ان احتفل محازبوه ومناصروه ليلا بالفوز، مما ترك شكوكا لديه، وبدأت عملية البحث عن الاسباب التي ادت الى ان تنقلب النتيجة لغيره.
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وبين اعلان النتيجة التي خسر فيها كرامي على 46 صوتا، وتقديم الطعن في العملية الانتخابية، ظهرت وقائع واعتراضات، بان التلاعب بالاصوات هو الذي فرض ان تصدر نتيجة كهذه، كما يؤكد كرامي لزواره، الذين يسمعون منه التفاصيل حول سير العملية الانتخابية، حيث يعترف بان تقصيرا حصل في ادارتها من قبل فريقه، لا سيما من انتدبه لجمع المعلومات الكترونيا، والذي وحسب كرامي، باع او سرّب "داتا المعلومات" لخصومه، وهو لا يخفي بان تكون "القوات اللبنانية" هي وراء الخرق الذي حصل لاحد اعضاء "الماكينة الانتخابية"، وعصبها المعلومات التي تفيد عن الناخبين المؤيدين له، حيث جرى ارباك وفوضى مع المندوبين، اضافة الى إلغاء اوراق من صناديق الاقتراع، والتي بلغت ما يفوق 500 ورقة، وكذلك حصول انحياز من قبل رؤساء اقلام ومساعديهم في بعض المراكز.
وينتظر كرامي ما سيخرج به المجلس الدستوري من قرارات حول الطعون المقدمة امامه، ويتوقع ان تكون بعد الانتخابات الرئاسية، التي ستحصل بين اول ايلول ونهاية تشرين الاول، وان الطعون بحاجة الى درس، لا سيما المقدم من كرامي الذي يبدي ارتياحه الى ما سمعه من رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب، في خلال احاديث تلفزيونية، وما نقلت عنه الصحف، لا سيما ان طعنه "مبّكل" من كل النواحي الدستورية والقانونية، ومستندا فيه الى وثائق وتسجيلات واعترافات.
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