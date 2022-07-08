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لبنان

وفاة طفلة بعد سقوطها عن شرفة منزلها.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
08-07-2022 | 00:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة طفلة عمرها سنتين، بعد سقوطها عن شرفة منزلها، في الطابق الثالث، خلف مبنى بلدية صيدا.

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صيدا

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