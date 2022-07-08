محرّكات "الأحرار" تدور بهذا الإتجاه!

تتحضّر قيادة "حزب الوطنيين الاحرار" برئاسة كميل شمعون، للقيام "بزيارات الى جميع القيادات السيادية والتغييرية من اجل توحيد الموقف والعمل لانقاذ الوضع في لبنان"، وفق ما يقول مصدر معني في الحزب.

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وتعدّ زيارات قوى التغيير والتواصل معهم من الأساس والأبرز في برنامج الحزب للفترة المقبلة، اضافة الى العمل على خلق معارضة نيابية قادرة على التوافق والتأثير في مجلس النواب، وذلك بعدما تشتت قوى التغيير والسياديين في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه ورؤساء اللجان، وفشلها في ايصال مرشحيها والتأثير على القرار.

ويعترف مصدر آخر انه "على رغم مرور شهرين على الانتخابات النيابية، لم يستطع السياديون جذب قوى التغيير الى جانبهم، في مقابل تماسك قوى 8 آذار وضم نواب مستقلين اليها وايصال مرشحيها لمركز القرار".

ويعاود "الاحرار" نشاطه على الساحة السياسية، بعدما كان قد خرج منها في انتخابات العام 2018.ومن أبرز ما يشارك فيه، هو "الجبهة السيادية" التي وحّدت صف المعارضة، ومركز اجتماعاتها في "بيت الأحرار" في السوديكو.