هل من ازمة محروقات جديدة؟

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طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا عبر "لبنان 24" الى أن لا أزمة محروقات في عطلة عيد الأضحى.وأكد ابو شقرا أن الشركات سعت الى تأمين حاجة السوق قبل الدخول في عطلة الاعياد، مشدداً على أن عمليات التوزيع ستستكمل يومي الجمعة والسبت، على ان تستمر مطلع الاسبوع المقبل.ودعا ابو شقرا المواطنين الى عدم التهافت على محطات البنزين لتعبئة السيارات لأن المادة ستكون متوافرة في كل المحطات.