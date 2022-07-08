خدمات لبنانية للعراق في مقابل النفط: ما هي؟

في إطار السعي الى إعادة تجديد العقد الموقع بين لبنان والعراق بما يخص تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالنفط العراقي ومقايضته بخدمات يقدمها لبنان، علم "لبنان ٢٤ " أن أولى الخدمات ستقدمها شركة طيران الشرق الأوسط من خلال التدريب وتقديم عدد من الرحلات ما بين بيروت وبغداد، كما سيكون هناك تعاون مع شركة Matelec للتعهدات الكهربائية الكبرى في مجال التدريبٍ والصيانة. أما المرفق الثالث للخدمات فسيكون مرفأ طرابلس حيث ستقوم الشركات العراقية بإستعماله لخدمات تجارية.

ووفق المعلومات "هناك ايضا خدمات سياحية يتم التباحث مع الجانب العراقي في شأنها" .