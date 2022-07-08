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لبنان

لبنان على موعد مع كتل هوائية مدارية لاهبة.. والحرارة "نارية" في هذا الموعد!

Lebanon 24
08-07-2022 | 01:44
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان طقسا صيفيا حارا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط خلال الايام المقبلة.

 

تستقر درجات الحرارة ساحلاً وتتراوح بين 30 و 31 درجة وفي البقاع الغربي والوسط بين 33 و 34 درجة وفي البقاع الشمالي الشرقي بين 35-37 درجة،

 

وأضاف خنيصر: يبدو واضحاً انّ المنخفض الهندي الموسمي، سيمارس نشاطه منتصف الاسبوع المقبل فوق دول الخليج وشبه الجزيرة العربية، فتنخفض قيم ضغطه لتلامس 989hpa، الامر الذي سيؤدي الى طقس لاهب في المملكة السعودية والكويت بحيث ستتخطى درجات الحرارة 53 درجة مئوية وسوف يُمدد الموجات المدارية الحارة نحو تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والاردن وقبرص ومصر وسيناء، بحيث سيشهد الحوض الشرقي للبحر المتوسط طقساً حارا ورطباً وتكون فعالية الموجة اللاهبة ملحوظة في الداخل والجبال.

 

ايام منتصف تموز ستكون تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي والحرارة ستتخطى 37 درجة بقاعاً وتلامس 42 بين دمشق وشمال الاردن.

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طقس الجمعة: حار ورطب، يتخلل الوضع سيطرة للضباب المحلي على الجبال الغربية.

الحرارة على الساحل: 30 نهاراً و 25 ليلاً 

في البقاع: 33-36 نهاراً و 20 ليلا

على الجبال 1200 متر: 29 نهاراً و 19

على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و  14 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 55 كم

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 75 %ساحلاً و 50% بقاعاً

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