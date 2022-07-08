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لبنان

مي خريش "خبيرة دستورية" من كوكب آخر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2022 | 01:57
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في كل اطلالة تلفزيونية لها، تحرص نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش على اطلاق مواقف "متمايزة" واجتهادات دستورية لجذب الانتباه الى حديثها.

وجديدها في هذا الاطار ما قالته بالامس الى محطة " الجديد" بأن" رئيس الحكومة لا يُمثُل الحكومة الحالية وموقفه من المسيّرات لا يعكس موقف لبنان الرسمي".

هذه " التنظيرة" استدعت تذكيرها من قبل محاورتها السيدة سمر ابو خليل بنص المادة 64 من الدستور التي تنص حرفيا على الاتي:"رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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