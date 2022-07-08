عون معايداً بالاضحى: حبذا لو يضحي البعض بمصالحهم وانانياتهم

غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: في عيد الأضحى المبارك نستخلص العبر من معاني التضحية وسموها، فحبذا لو يضحي البعض بمصالحهم وانانياتهم من اجل مصلحة وطنهم وهناء شعبه. كل عيد ولبنان واللبنانيين بخير.

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