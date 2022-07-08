Advertisement

لبنان

مهرجانات بعلبك الدوليّة تعود الليلة: سحر التاريخ والاصالة

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
08-07-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-969478-637928707442473525.jpg
Doc-P-969478-637928707442473525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مَن يسألُ عن المجْد والأصالة، قُلْ لهُ إنّ شموخ بعلبك يتراءى بقدسيّته التاريخيّة رغم أنِف الأزمات.

من يُراجع تاريخ "مدينة الشّمس"، لن يجدَ إلا بقاءً ورسوخاً، حتى في عزّ الحروب والنّكسات. هكذا، تعوّدت الهياكل الشّاهقة، ووسط عبق الأصالة ستتواتر أجملُ النّغمات.. حقاً، اليوم سيكونُ شاهداً على أصالةِ حفظتها السنوات. 
Advertisement

ما مهما قيلَ ومهما تزاحمت الكلمات، فإنّ بعلبك ستبقى سيّدة العراقة، وفي علياءِ مجدها تبرُز أجمل المهرجانات.. أحقاً هذه الحقيقة؟ طبعاً، فبعلبك ما رضخت لانتكاسات، وستواصلُ تقديس الفنونِ في أبهى الأمسيات.
 
اليوم الجمعة، تنطلق مهرجانات بعلبك الدوليّة.. حقاً الوِجهةُ اليوم بقاعية، لبنانية.. صيفيّة.. بين المعابد والهياكِل، ستتألق أجمل اللحظات.. سيُستعاد مجدُ فيروز على "دراج بعلبك"، سيُطبع مجدُ لبنان من جديدٍ بعظمة صباح ووديع الصافي ووداعة نصري شمس الدين.. سيُذكر مجدُ بعلبك بكلّ حفاوة، بكل تفاصيله.. ستكونُ لكلّ النسمات حكاية، لأن بعلبك حقاً هي كلّ الحكاية والرّواية.
 
بكلّ ثقة، لا رهان على السّقوط في مدينة ما عرفت إلا الصمود والبقاء.. نعم، المهرجانات مُستمرّة وبكلّ عزمٍ ستبقى قائمة.. سيلوحُ السحر في أفق الحاضرين، وستبقى قلوبهم عامرةً بأغنيات ستقلب الموازين.. 
نعم، أيامٌ معدودة في بعلبك ستكونُ كافيةً لتثبيت حكاية المجد من جديد.. بين الطرب والتراث، أسطورة راقية.. وبين الروك المحلي والفلامنكو، عِبرةٌ ثائرة.. ومع أنغام البيانو الكلاسيكي والرقص الصوفي.. نسماتٌ هادئة.. 
 
أما للإفتتاح، فطعمٌ آخر.. فمن أصالة بعلبك ستطلّ السّمية.. سميّة بعلبكي التي بقيت ثابتة بأناقة فنّها وثبات إبداعها.. بكل ثقة، ستطلّ سمية بأداء لبناني عربي عنوانهُ الإبداع اللامتناهي.. 
نعم، سُميّة اليوم تكتب في بعلبك تاريخاً جديداً من الفنون العريقة، وتستعيدُ مجد الأغنية الريفية بطربٍ أصيل بتنا نفتقده في زحمةِ لحظات الزمن الهابط. من دونِ أيّ منازع، ستكون إطلالة بعلبكي اليوم آسرة، ساحرة، ومعها "أوركسترا" وجوقة "جامعة سيدة اللويزة" بقيادة شقيقها المايسترو لبنان بعلبكي. 
بعد الإفتتاح، ستكون مهرجانات "رجعت ليالي بعلبك" على موعدٍ مع الروك بإحدى نسخه المحلية مع فرقة "أدونيس" في 10 الجاري، تليها مباشرةً في اليوم التالي أمسية فلامنكو مطعّم بقليل من الجاز مع عازف الغيتار الإسباني خوسيه كويفيدو وفرقته Bolita. أما الأمسية الرابعة والختامية (17/7) تحمل طابعاً استثنائياً من حيث الشكل والمضمون، إذ يقدّمها عازف البيانو الكلاسيكي سيمون غرَيشي (سبق أن زار لبنان لتقديم ريسيتال بيانو) الذي لديه أصول لبنانية ومكسيكية ويعيش في فرنسا حالياً ويحمل جنسيّتها.
 
 
صورٌ من تحضيرات سمية بعلبكي للمهرجانات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي ومحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:05 | 2022-07-08
06:00 | 2022-07-08
02:00 | 2022-07-08
08:24 | 2022-07-08
08:20 | 2022-07-08
07:46 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website