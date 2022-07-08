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لبنان

توقف سنترال اوجيرو في القليعة.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 02:39
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توقف سنترال اوجيرو في بلدة القليعة عن العمل، منذ ليل امس بعد نفاد مادة المازوت في مولدات المحطة، مما ادى الى توقف الخط الارضي وخدمات الانترنت. 
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