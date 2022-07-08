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لبنان

أزمة الخبز مستمرة في هذه المنطقة! (صورة)

Lebanon 24
08-07-2022 | 02:44
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن أن أزمة الخبز مستمرة في طرابلس، حيث ما زال المواطنون ينتظرون امام الافران بالطوابير للحصول على الخبز.

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