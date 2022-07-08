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لبنان

اصطدمت سيارتها بعامود وانقلبت.. هذا مصير ابنة الديمان

Lebanon 24
08-07-2022 | 02:43
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قضت الشابة ب.ر من بلدة الديمان قضاء بشري، في حادث سير مروع على طريق بلدة كفرعقا - الكورة، بعد اصطدام سيارتها بعمود وانقلابها، ما أدى الى وفاتها على الفور.

نقلت عناصر الصليب الاحمر  الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة.  وفتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث.
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