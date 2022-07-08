اصطدمت سيارتها بعامود وانقلبت.. هذا مصير ابنة الديمان

قضت الشابة ب.ر من بلدة الديمان قضاء بشري، في حادث سير مروع على طريق بلدة كفرعقا - الكورة، بعد اصطدام سيارتها بعمود وانقلابها، ما أدى الى وفاتها على الفور.



نقلت عناصر الصليب الاحمر الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة. وفتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث.

Advertisement