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لبنان

"توك توك" بخدمتهم... خطوة إنسانية تجاه المسنين في طرابلس!

Lebanon 24
08-07-2022 | 02:47
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وسعت جمعية "مرعي للأعمال الخيرية" مشروع "التوك توك" لخدمة المسنين مجانا في مدن الفيحاء والمناطق الشمالية، حيث وضعت خلال الأيام الماضية 4 اليات "توك توك" بتصرف المسنين قبيل عيد الأضحى . 
 
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التوك توك

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