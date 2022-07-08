"توك توك" بخدمتهم... خطوة إنسانية تجاه المسنين في طرابلس!

وسعت جمعية "مرعي للأعمال الخيرية" مشروع "التوك توك" لخدمة المسنين مجانا في مدن الفيحاء والمناطق الشمالية، حيث وضعت خلال الأيام الماضية 4 اليات "توك توك" بتصرف المسنين قبيل عيد الأضحى .

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