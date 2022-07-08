تهجّم على المفتي دريان.. وهذا ما حلّ به

أوقفت دوريّة لأمن الدّولة في خلدة، المدعوّ جهاد م. وبرفقته جهاد ش. و جلال م.، بعد تهجّمه بالشخصي على مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان عبر وسائل التواصل الإجتماعي، كما عثرت الدوريّة في حوزتهم على أسلحة مختلفة يحملونها دون ترخيص. أودعوا نظارة المديريّة والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختصّ.

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