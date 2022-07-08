مفاجأة عن سعر البنزين في لبنان.. رقمٌ لن يتوقعه أحد!



Advertisement

وأشيعَ مؤخراً في أوساط بعض الخبراء إن المؤشرات والتوقعات التي تتحدث عن "دوبلة" بأسعار النفط العالمية، تعني أن لبنان مقبلٌ على وصول سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من مليون ليرة في وقتٍ قريب. بدأ خبراءٌ اقتصاديّون يحذرون من إمكانية ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان بشكل جُنوني خلال الفترة المقبلة بحالِ شهدت أسعار النفط العالميّة"قفزات" غير مسبوقة في ظلّ الحرب الأوكرانية - الروسية وما يترافق معها من عقوبات اقتصادية ترتبطُ بإنتاج النفط الخام.وأشيعَ مؤخراً في أوساط بعض الخبراء إن المؤشرات والتوقعات التي تتحدث عن "دوبلة" بأسعار النفط العالمية، تعني أن لبنان مقبلٌ على وصول سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من مليون ليرة في وقتٍ قريب.

فبحسب التوقعات، فإن صفيحة البنزين الواحدة التي تبلغ حالياً نحو 23 دولاراً قد تُصبح مع ارتفاع أسعار النفط بسعر يتراوح بين 46 و 48 دولاراً، ما يعني أن سعر صفيحة البنزين في لبنان قد يصل إلى أكثر من مليون و380 ألف ليرة، والأمرُ نفسه ينسحب على المازوت الذي سيشهد قفزة غير مسبوقة في السوق.