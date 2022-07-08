هذه السلعة هي الأغلى

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خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2022 | 03:45
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يشكو بعض المغتربين والسياح الذين قرروا تمضية إجازاتهم الصيفية في الربوع اللبنانية من إرتفاع بدل إستئجار سيارة لإستخدامها في تنقلاتهم، إذ يتراوح ما بين مئة ومئة وخمسة وستين دولارًا عن اليوم الواحد

وفي مقارنة بين هذه الفاتورة المرتفعة نسبيًا مع دول سياحية أخرى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، تركيا وقبرص واليونان، يتبيّن أن الفرق شاسع

وهذا الأمر موضوع برسم وزارتي السياحة والإقتصاد، بإعتبار أن اللبنانيين المغتربين الذين يزورون لبنان سيمضون فيه على أقل تقدير نحو شهر، مما يعني أن عليهم أن ينفقوا ما مجموعه ثلاثة الآف دولار بدل نقل وإنتقال، عدا المصاريف الأخرى التي تبدو فوق طاقة الكثيرين، الذين "يحصمصون" ميزانية "نزلتهم" إلى لبنان بالدولار الواحد على مدى سنة كاملة أو أكثر.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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