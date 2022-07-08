نداء من نقابات السائقين.. هذا ما جاء فيه

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ناشد رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بيان، "ضرورة اعادة النظر في التقديمات التي يقدمها الصندوق الى المضمونين ولا سيما السائقين العموميين منهم"، واكد انه "لا يجوز رفع قيمة الاشتراكات من دون تعديل التقديمات بدءا من التعويضات العائلية الى التقديمات الصحية التي يتحمل المضمون الفارق الكبير الذي تطلبه المؤسسات الصحية والاستشفائية".وطالب ب"إعادة درس وتعديل كل القوانين المطبقة في الصندوق كي تتناسب مع الواقع المستجد، نتيجة للاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلبا على الاوضاع المعيشية والاجتماعية"، داعيا المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي الى "تمديد مهلة إجازات السوق العمومية المنتهية الصلاحية ريثما تعود دوائر مصلحة تسجيل السيارات الى تجديدها".