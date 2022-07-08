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لبنان

العبسي هنأ بالأضحى : لتحل بركة العيد على المسؤولين كافة

Lebanon 24
08-07-2022 | 03:36
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توجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في بيان صادر عن المكتب الاعلامي في الديوان البطريركي بأ"حر التهاني للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الاضحى المبارك.".
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وامل ان "تحل بركة العيد على المسؤولين كافة للعمل على اخراج البلاد من نفقها المظلم الذي طال امده"".

وتمنى ان "يحل الاضحى المقبل ووطننا العربي ينعم بالامن والاستقرار والشعب اللبناني بمسلميه ومسيحييه بالرفاهية والسلام" .
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