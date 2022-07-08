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لبنان

مسلحون مجهولون اطلقوا النار عل محل في بعلبك

Lebanon 24
08-07-2022 | 03:26
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أطلق مسلحون مجهولون النار على محل  في بعلبك، واقتصرت الأضرار على المادياتوالتحقيقات جارية لكشف الفاعلين.
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(الوكالة الوطنية للاعلام)

 

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بعلبك

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