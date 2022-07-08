عناصر من أمن الدولة جالت على افران صيدا الكبرى لهذا السبب

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جال عناصر من دورية من المكتب الاقليمي لامن الدولة في صيدا في عدد من الافران الكبرى في المدينة وذلك للتأكد من تسلمهم كميات الطحين وبيعها بشكل عادل وعدم احتكار المادة او بيعها في السوق السوداء .وسجلت زحمة على ابواب الافران لشراء وتأمين ربطات الخبر ، وذلك خوفا من فقدان الكمية على خلفية تقنين المطاحن في تسليم المادة للافران .