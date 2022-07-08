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لبنان

في بخعون.. أطلق النار عليه وأرداه قتيلا

Lebanon 24
08-07-2022 | 04:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو م. ش. عقب إطلاق النار عليه من قبل مجهول في بخعون - الضنية.
 
 
 
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