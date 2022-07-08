Advertisement

لبنان

هكذا سيكون طقس الويك اند

Lebanon 24
08-07-2022 | 04:47
A-
A+
Doc-P-969515-637928781235544114.jpeg
Doc-P-969515-637928781235544114.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت، غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح احيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة قصوى دون معدلاتها الموسمية على الساحل.

 

معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24و 32 درجة.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

 

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحياناً.

 

الأحد:  غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة احياناً تلطف الاجواء.

 

الإثنين:  قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها بحدود الثلاث درجات.

 

- الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع:  متوسط إجمالا .

- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 55و 80 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي:757 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس:  5,33

- ساعة غروب الشمس:  19,52

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:05 | 2022-07-08
06:00 | 2022-07-08
02:00 | 2022-07-08
08:24 | 2022-07-08
08:20 | 2022-07-08
07:46 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website