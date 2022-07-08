"كهرباء لبنان" تدّعي ضدّ مجهول.. ماذا فعل؟

ادّعت شركة "كهرباء لبنان" ضد مجهول أمام مخفر راشيا الفخار التابع لقوى الأمن الداخلي، بجرم سرقة كابل كهرباء بقيمة 1400$ في بلدة المجيدية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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