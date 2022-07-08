"طوابير" الخبز... الى الواجهة من جديد (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجمع المواطنين في "طوابير" طويلة منذ اولى ساعات فجر اليوم امام مختلف الأفران في مدينة صيدا والجوار، بهدف الحصول على حاجتهم من الخبز.

يذكر ان الأفران ما زالت تبيع الخبز حتى الساعة.