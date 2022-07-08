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لبنان

مسلحون يستهدفون منزلاً في بعلبك.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 06:24
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أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار، ليل أمس، من أسلحة رشاشة باتجاه منزل المغترب "م.ي." في حي اللقيس - بعلبك، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة هوية الفاعلين. 
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