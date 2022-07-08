مسلحون يستهدفون منزلاً في بعلبك.. ماذا جرى؟

أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار، ليل أمس، من أسلحة رشاشة باتجاه منزل المغترب "م.ي." في حي اللقيس - بعلبك، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة هوية الفاعلين.